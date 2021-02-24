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台股震盪走低大跌230點收16,212點 台積收625元跌破月線
台股今（24）日震盪走低，早盤多方兩度拉抬指數回到平盤之上，不過午盤過後賣壓出籠，指數跌幅一路擴大，終場下跌230.87點，收在16,212.53點，成交量達3,829.61億元。
在國際股市方面，由於美股期貨盤帶頭領跌，壓抑亞洲主要股市表現，陸、港、日、韓、台股紛紛呈現下跌。
而台股盤面上，電子股調節壓力沉重，資金持續轉進傳產族群，包含：食品、觀光、營建、玻璃陶瓷、食品百貨等類股指數呈現走揚。
進一步來看電子權值股表現，台積電（2330）持續走跌，下跌16元，收在625元，跌破月線；鴻海（2317）、大立光（3008）、聯電（2303）、聯發科（2454）跌幅在0.8%至2.5%，
安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，已開發國家疫苗施打狀況順利，包括美國與英國施打率近日已分別來到約10%與20%以上，若依目前進度，兩國有望在夏季結束前達到群提免疫；而英國以外的歐洲國家雖施打速度較慢，但也已逐步跟上，有利於全球經濟逐步解封及回到常軌。
展望後市，蕭惠中表示目前對股市看法仍正向，持續復甦的基本面將是支撐股市後市表現的驅動力；在觀察指標部分，則可留意美國十年期公債殖利率以及通膨變化，作為後續投資判斷。
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