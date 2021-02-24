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元大投信戰將再出走 傳張美媛請辭案通過

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

元大投信再傳高階主管出走，日前前總經理黃昭棠辭職後，傳出昨（23）日元大投信召開董事會，不僅通過黃昭棠辭職、及新任人選案，同步通過資深副總張美媛的請辭申請，再為業界拋下震撼彈。對此元大投信表示不予回應，若有人事異動以公告為準。

黃昭棠和張美媛都是元大投信拓展ETF市場的重要戰將，先前黃昭棠以健康和家庭因素請辭，傳出張美媛也在差不多的時點遞出辭呈，兩大主管請辭案同步在23日董事會通過。市場因此也對該投信內部布局議論紛紛，甚至揣測離職大將被挖角，可能轉戰其他大型ETF投信或有意深耕的外資機構。

據指出，元大投信昨日董事會後，傍晚向內部公告新一波人事異動案，張美媛赫然在列，引發高度關注。

張美媛在元大投信資歷近十年，是該投信積極扶植的主力戰將，接連從管理元大台灣50（0050）等知名ETF，晉升為管理ETF部門的主要主管、擔任投信副投資長。現由管理的ETF有41檔，規模約2,673億元。

元大投信 ETF

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