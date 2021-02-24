千元入袋高股息！00882定期定額 國泰證開辦

中信中國高股息（00882）主打7%高配息，2月剛上市捷報不斷，迄今該ETF才掛牌七個交易日，受益人已經衝高到4.1萬人。現在想要定期定額這檔高人氣ETF的投資人有福了！國泰證券23日起，已經將00882列為該定期定額平台的標的之一，最低每個月1,000元也能投資，手續費1元起，「超低價」就能入手高股息。

國泰證券近年瞄準小資族、年輕族商機，定期定額推出業界超殺的投資門檻和手續費，使該券商定期定額業務飛快成長，已經排名國內券商前三大。該平台精進投資服務，不只有國泰投信ETF買得到，還提供元大、富邦、群益、復華、台新、新光投信等超過70檔ETF，更大大提升投資組合的便利性。

00882 2月初才上市，由於掛牌時間短，無法在上市第一時間就上架券商定期定額平台，不過在該ETF的高人氣下，國泰證券很快在23日起上架該ETF，是首家上架的券商。未來投資人想低價買進，不再只有盤中、盤後零股能選擇，也能到國泰證辦理定期扣款，最低每個月1,000元起，相對於買100股零股（約1,500-1,600元）的交易門檻更低。

近期00882隨陸股起伏，中信投信統計，該ETF追蹤指數的殖利率仍有7%左右，若扣除投資費用，應仍有6%之上。因為高配息，該ETF上市來的零股買氣也很不錯，每天盤中零股都有5萬到21萬股不等的交易量，23日有8.1萬股、排行上市櫃ETF第五夯。