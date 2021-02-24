台股震盪 權證市場量縮
台股今（24）日延續震盪走勢，午盤跌幅再度擴大，加權指數跌破5日均線及16,300關卡；而今日午盤權證成交金額達30.8億元，較前一日下降，占大盤成交金額比例來到至1.00%。
就今日午盤權證市場表現來看，認購成交金額比例持續維持在高檔，來到94.18%；而認售成交金額則達5.82%，略較昨日增溫。其中，交投最熱絡的權證，為連結台積電（2330）的台積電元富07購27（072983）。
進一步來看，標的股權證金額前五名為台積電、群創（3481）、欣興（3037）、友達（2409）以及國巨（2327），其中台積電、欣興、國巨、華邦電（2344）標的股權證金額較前一日下降；而群創、友達、鴻海（2317）以及加權指數等則呈現增溫。
展望後市，法人認為，台股類股健康輪動，整體而言，在疫苗持續施打，歐美疫情趨緩，加上美國紓困案可望順利通過，Fed主席重申維持寬鬆基調，國際股市資金充沛，建議台股可逢低擇優布局。
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