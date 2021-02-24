外資目標價喊上二字頭 友達、群創早盤股價寫波段新高

面板需求強勁，外資近期對友達（2409）、群創（3481）目標價喊出「二字頭」，推升雙虎股價表現強勢，今（24）日早盤再度連袂大漲7%，股價再寫波段新高。

友達今日早盤高點達19.15元，上漲1.25元、漲幅7%，為近六年新高；群創表現更是搶眼，高點來到17.4元，同樣上漲1.25元、漲幅7.7%，創下近五年半以來新高。

外資美銀證券近期拉升對友達、群創財測，分別將目標價拉升至「二字頭」的22元及20元。其中，美銀對友達目標價22元追平摩根士丹利，並列對友達最樂觀的外資券商；對群創目標價20元則是外資圈最高。

美銀指出，美國消費反彈強於預期，中國消費動能也逐步好轉，使筆電、顯示器、電視等需求增長高於原先預估，面板廠獲利持續上看；此外，2月下旬面板報價漲幅也高於美銀預期，顯示產業仍供不應求，都讓美銀看好雙虎今年獲利可回到2017年的水準之上，對友達今、明年每股純益上修到3.7元、3.35元，群創提高到4.7元、4.17元。

近期供應鏈也透露，南韓、大陸一線電視品牌都在年後加碼追單，第2季加量幅度甚至比本季更多。由於歐美市場需求依然強勁，品牌製造端和通路庫存水位都偏低，預期一線品牌廠進入第2季後，面板採購量將比本季增加14%，並比去年同期大增34%，部分廠商甚至設定季增20~25%的採購計畫，成為持續推動面板報價上漲的主要動力。