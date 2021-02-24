ABF旺！南電亮燈漲停 景碩、欣興攻上百元大關

ABF載板在5G網通及高速運算（HPC）晶片帶動下，前景樂觀，南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189）等PCB廠今（24）日股價再度帶量上攻，成為買盤關注目標，南電不僅直奔漲停，欣興、景碩股價雙雙攻克百元大關。

欣興早盤則是漲幅有2.4%，盤中最高來到每股103.50元，改寫波段新高，景碩更是剽悍，早盤大漲6%，盤中最高也來到103.0元，也為波段新高。南電則是在外資看好未來成長動能下，早盤買盤買買買之下股價一度亮燈漲停，再度來到新高314.5元。

欣興公布2020年財報，繼營收創下歷史新高，獲利表現跟隨載板需求全年滿檔下，稅後淨利54.62億元、每股盈餘3.74元，創下2011年以來新高。若單獨計算第4季每股盈餘為1.4元，創下2010年第3季以來新高。

欣興今日下午將舉辦線上法說，市場將關注其對未來產業趨勢看法。美系外資看好ABF供需吃緊下，欣興今年獲利將持續提升，加上手握大客戶長線訂單，以及明年2座ABF廠到位，預估明年可望較今年獲利成長，決定調高目標價，並重申「買進」評等。