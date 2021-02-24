ABF上修無極限！高盛喊升南電目標價至420元

ABF載板大缺貨！花旗環球證券才剛把欣興目標價喊到160元驚天價，高盛證券最新報告指出，相對於欣興，南電（8046）在接下來啟動的漲價循環享有更大效益，預估今年ABF載板將漲價15%，2022年再漲10%，高於市場預期，南電受惠將在三年內實現EPS複合成長50%的強勁表現，目標價一口氣升上420元！

高盛對南電的新天價，也改寫法人圈對ABF載板廠的股價「天際線」。此前高盛對南電目標價僅270元，即使國內樂觀派的凱基投顧也只喊到299元，高盛看好度不止於「三」字頭、而是一舉瞄準400元之上的超高價，報告還特別註明「還有50%上漲空間」！此利多也激勵南電今（24）日一開盤就暴漲半根停板之上，表現比剛公布財報的欣興（3037）還猛。

高盛表示，ABF載板供不應求幅度比預期更加嚴重，原先該券商預期，今年調漲幅度約6%，明年再上漲5%，但主要載板廠增產緩步，市場需求卻快速增加。最新預測，今年載板上漲幅度可能多出一倍之上，達到15%之多，明年漲幅也會較其原本預期倍增、挑戰10%。

高盛指出，南電和欣興都受惠這波漲價循環，但財務表現上，南電比欣興更穩健，欣興公布去年第4季財報，營益率沒有達到該券商的高標，南電則不論財務或股價表現都更加強勁。而依前述ABF載板的漲幅推估，南電今年第1季起就會展現高成長，此一動能看好到未來三、四年。

高盛表示，上半年起投資人就會對ABF載板的漲價「有感」，一大動能是英特爾Whitley問市，配合超微、輝達和更多的AI晶片推出，伺服器需求復甦後啟動強成長。

另一方面，南電也生產BT載板、HDI板等高階產品，高盛整體預估，南電今、明年營收將大幅成長10%、17%，其中，ABF載板毛利率預期在2021-2023年逐步提升到28.5%、36.5%、39%，整體毛利率則成長到21.3%、27.1%及31%，EPS挑戰11.6元、18.7元、26.5元，股價衝400元在望。