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屋頂型太陽光電推動成效優於預期 太陽能股盤中齊漲
經濟部長王美花昨（23）日表示，屋頂型太陽光電推動成效優於預期，目標2025年前將完成8GW的裝置量，在屋頂型太陽光電推動優於預期，今年又有不少地面型的太陽光電持續建置，產能活絡及需求情況優於去年，今（24）日太陽能股出現齊漲的強勢表現。
受到政府政策推動需求，近一年以來國內太陽能產業明顯回升，而經濟部長王美花昨日更指出，屋頂型太陽光電推動成效優於預期，目標2025年前將完成8GW的裝置量，而今年將會著重於推動合法工廠屋頂的屋頂型太陽光電，預計今年裝置量可達800MW，同時另將納入臨時登記工廠也可裝置太陽能光電板，因此整體工廠屋頂目標年裝置容量達1GW。
在屋頂型推動優於預期，再加上去年政府也積極推動地面型的太陽光電發電廠建置，在二大需求釋出下，今年國內太陽能模組的需求相當樂觀，市場法人也預期多家廠商今年可望出現全年轉虧為盈的表現。
受到產業需求面及各公司基本面看好，今日太陽能股全面走強，其中，元晶（6443）、茂迪（6244）、安集（6477）、國碩（2406）及達能（3686），早盤股價均一度上漲逾3%以上，其餘聯合再生（3576）及太極（4934）也都是上漲表現，以族群整體表現而言，今日太陽能股表現相對強勢。
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