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九暘股權收購案破局 開盤重摔跌停

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

聯發科旗下絡達（已更名為達發），原欲以現金每股22元價格，收購九暘電子（8040）100％股權，但此議案昨（23）日卻未能獲九暘股臨會通過，導致破局，而今日九暘股價開盤也遭打落至跌停價23.2元，隨後打開但跌幅仍深。

對於此案，聯發科（2454）表示，尊重九暘股東臨時會的決議。外界則評估，這對於聯發科的營運應當影響不大。

達發去年底宣布欲收購九暘100%股權，提出的每股收購價格為22元，約有15.8%的溢價幅度。不過後續九暘股價開始狂飆，去年12月30日盤中價格已達25.15元，回檔整理一段時間之後，今年2月22日股價更是最高達26.2元，昨日最高價來到28.15元，收盤價為25.75元，都明顯高於收購價格。

九暘昨日股臨會出席股數占該公司已發行股數比率只有61.49％。依照企業併購法第29條規定，此案涉及九暘被收購後將終止上櫃交易，所以股份轉換案需由已發行股份總數三分之二以上股東決議通過才行。

由於九暘股臨會出席股數未達上述三分之二的法定成數，所以相關議案就由主席裁示撤銷討論。

聯發科 股東臨時會

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