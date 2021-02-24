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與巨人威脅共處？義大利埃特納火山的噴發日常

美股震盪 台股開盤跌113點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

美股劇烈震盪，四大指數收盤漲跌互見，使台股今（24）日開盤下跌113.86點，指數開在16,329.54點，早盤在聯電（2303）、鴻海（2317）、欣興（3037）、南電（8046）等領漲下，指數跌幅收斂。

美股方面，昨日早盤科技股延續前一日拋售潮，蘋果與Tesla盤中一度暴跌6%、13%，引領整體股市快速下挫。所幸，聯準會主席重申將持續保持貨幣寬鬆，提振道瓊、標普500由黑翻紅，其中石油、銀行類的周期股持續表現穩健。

終場四大指數漲跌互見，道瓊工業指數上漲15點，或0.05%，收在31537點；標普500指數上漲4點，或0.13%，收在3881點；Nasdaq指數下跌67點，或0.5%，收在13465點；費半指數下跌18點，或0.58%，收在3083點。

展望後市，群益葛萊美基金經理人祝宇正表示，現階段台股指數位階已高，但尚未觀察到大跌風險，指數表現或將呈現區間震盪。藉由選股策略，擇優布局績優個股，仍有機會賺取穩定報酬。各次族群中，科技產業中長期趨勢明確的個股，營運動能較不受疫情干擾所影響，有望吸引市場資金持續進駐。

台股指數 標普

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