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創新板轉一般上市 擬重新IPO並強制集保

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所董事會今（23）日通過「臺灣創新板」轉板機制相關規定，未來欲轉為一般上市的創新板股票，應提撥一定比率股票重新辦理公開銷售，並依個別條件強制集保半年至一年時間。

為打造具競爭優勢的資本市場環境，協助類似國外谷歌（Google）等新創公司進入資本市場籌資，證交所籌設創新板，並鎖定具有關鍵核心技術，以及創新能力，或創新經營模式的公司，扶持其快速成長，將於今年第3季正式上路。

創新板上市標準訂定以市值為核心，並輔以營收或營運資金要求區分為三大類，但與一般上市公司位階相同，非屬預備市場的公司，依規定在創新板上市掛牌滿兩年，並符合主板各項上市條件，就可申請轉為一般上市公司掛牌買賣。

證交所指出，創新板股票交易風險較高，現行規定投資人條件僅為國內外金融機構、法人或基金，自然人須「淨資產」達1,000萬元，或最近2年平均所得達150萬元，以及具有2年參與證券交易投資經驗；如果轉為一般上市股票，則普通投資人都可買賣。

不過，針對創新板轉板機制，證交所仍有一定要求，即應提撥上市掛牌股份總額15%，重新辦理上市前公開銷售，且其中60%應採公開申購。

在股票集保期間方面，符合獲利條件轉列一般上市的公司，必須強制集保半年；如果以多元上市條件或科技、文創暨農創事業轉列一般上市公司，則須強制集保一年。

交易制度部分，在創新板IPO掛牌時不適用首五日無漲跌幅等穩定價格機制；但如果轉板至一般上市，IPO掛牌時應適用首五日無漲跌幅、過額配售等穩定雞價格機制。

證交所 上市公司

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