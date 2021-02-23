京城銀董事長戴誠志：台股1萬六千點之上合理

最賺錢銀行京城銀行（2809）董事長戴誠志今天指出，台股目前價位1萬6,000點之上，以及單日成交量維持3,000億元水準，他個人認為應屬合理，而現階段選對股票與類股，會比指數位置更重要，要慎選趨勢好股。

京城銀行今天下午舉行年度法說會，戴誠志出席法說會前記者會時受訪表示，台股指數價位來到1萬6,000點之上，日成交量約三、四千億元水準，他個人認為，以目前市場熱絡程度，目前指數1萬6,000點應是合理位置，單日成交量約3,000億元也是較合理的。目前股市投資，選對股票與類股族群，比看指數高低更重要，過去這段時間政府政策支持包含半導體、創造綠能環境相關的產業，都是趨勢。