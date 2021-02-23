快訊

海端站事故釀2死！工會「受不了台鐵」 首度協助申請國賠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

資金輪動台股收漲33.24點 三大法人買超39.14億

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
台股早盤在台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等權值股跌逾1%影響下，加權指數跌破5日均線，且跌逾百點。 記者曾學仁／攝影
台股早盤在台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等權值股跌逾1%影響下，加權指數跌破5日均線，且跌逾百點。 記者曾學仁／攝影

台股今(23)日開低走高，盤中一度下滑至16,211.75點，跌破5日線及16,300點，資金輪動下，買盤轉進傳產股及中小型股，加上鴻海、聯發科翻紅，推升指數翻紅，終場以16,443.4點作收，上漲33.24點，成交量3,670.3億元；三大法人買超39.14億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超42.51億元，投信買超8.52億元，自營商賣超（合計）11.9億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.78億元，自營商（避險）賣超4.12億元。

台股今日以16,320.88點開低，早盤一度失守5日線，權王台積電走弱，但隨著傳產股鋼鐵、塑化股上漲，加上鴻海翻紅，推升大盤指數翻紅，盤中最高拉升至16,467.75點，終場收在16,443.4點，漲幅0.2%。

自營商 台股 三大法人

延伸閱讀

鴻海衝刺越南製造 徵才逾1千人

電子疲弱傳產救大盤 台股急拉收小紅守住5日線

3月台股期指漲55點

台股由黑翻紅 漲33點收16,443點

相關新聞

京城銀董事長戴誠志：台股1萬六千點之上合理

最賺錢銀行京城銀行（2809）董事長戴誠志今天指出，台股目前價位1萬6,000點之上，以及單日成交量維持3,000億元水...

資金輪動台股收漲33.24點 三大法人買超39.14億

台股今(23)日開低走高，盤中一度下滑至16,211.75點，跌破5日線及16,300點，資金輪動下，買盤轉進傳產股及中...

電子疲弱傳產救大盤 台股急拉收小紅守住5日線

台股今天開低震盪走高，早盤電子股表現疲弱，資金輪動到傳產股的鋼鐵、塑化等族群，午盤權值股鴻海翻紅，指數急拉，終場小漲33...

美債殖利率攀升 投信：仍有利風險性資產表現

近期美債殖利率攀升，美國10年期公債殖利率一度升破1.3%，引發市場不安，保德信投信指出，市場擔憂一旦通膨推升利率，未來...

疫後經濟復甦 投信看好三大成長標的

新一波感染和病毒變異讓全球持續籠罩在疫情陰霾下，但不影響今年經濟復甦的基調。國際主要財經機構普遍認為，在疫苗施打以及更多...

台股由黑翻紅 漲33點收16,443點

台股今（23）日開低走高，早盤受到美國科技股大修正影響，加權指數一度跌破5日均線以及16,300關卡，盤中低點來到16,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。