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資金輪動台股收漲33.24點 三大法人買超39.14億
台股今(23)日開低走高，盤中一度下滑至16,211.75點，跌破5日線及16,300點，資金輪動下，買盤轉進傳產股及中小型股，加上鴻海、聯發科翻紅，推升指數翻紅，終場以16,443.4點作收，上漲33.24點，成交量3,670.3億元；三大法人買超39.14億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超42.51億元，投信買超8.52億元，自營商賣超（合計）11.9億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.78億元，自營商（避險）賣超4.12億元。
台股今日以16,320.88點開低，早盤一度失守5日線，權王台積電走弱，但隨著傳產股鋼鐵、塑化股上漲，加上鴻海翻紅，推升大盤指數翻紅，盤中最高拉升至16,467.75點，終場收在16,443.4點，漲幅0.2%。
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