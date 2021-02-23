疫後經濟復甦 投信看好三大成長標的

新一波感染和病毒變異讓全球持續籠罩在疫情陰霾下，但不影響今年經濟復甦的基調。國際主要財經機構普遍認為，在疫苗施打以及更多財政刺激措施下，全球經濟將有4%-5.5%不等的成長，安本標準投信投資長彭炫通表示，新興市場以高於全球與成熟市場的經濟成長力道最被看好，包括亞洲股票、印度債市與前緣債市，均成為國際資金最愛的投資標的。此外，受惠疫情的創新類股，也倍受青睞。

世界銀行、國際貨幣基金、聯合國三大國際機構1月公布最新全球經濟展望 ，分別預期今年全球經濟將成長4%、5.5%、4.7%。三大機構看好理由在於各國持續貨幣寬鬆政策，以及全球最主要經濟體包括美、英、中、德、法等已開始施打疫苗。

隨著疫苗的開打，最近已傳出疫情趨緩好消息。世界衛生組織2月初表示，全球確診數已經連三星期下跌；疫情最嚴重的美國，由約翰霍普金斯大學統計也可看出，1月29日新增確診16.46萬例，遠低於三周的27.47萬例。雖然現階段還需要更多時間觀察疫情趨勢，也還有疫苗產量、施打速度、病毒變異等挑戰，但可以確定復甦大方向並未改變。

彭炫通表示，景氣復甦、疫苗施打，加上貨幣寬鬆環境等三大因素均有利風險性資產表現，投資人今年如果想獲得理想報酬，投資布局與經濟復甦主線相關的資產類別，是最佳策略。在弱勢美元格局下，非美元資產顯然將是最大受益者，新興市場料將有所表現。

而新興市場中，亞太更是法人最看好的區域。主要原因有3點，首先，中國與印度成長力道強勁，IMF預測中國今年將成長8.1%，印度則高達11.5%；其次，亞洲國家普遍疫情控制得宜，企業獲利前景明確；最後，亞太不含日本股市評價相較全球偏低，將吸引資金流入亞太。這些利多也讓亞股後市表現可期。

此外，新興債市同樣被看好。彭炫通說，預期美國總統拜登上任後地緣政治波動將減少，並繼續擴大推行經濟刺激政策，以及維持趨近零的利率環境，這些因素將促使擁有較高收益的新興市場債，成為國際追求收益投資者焦點，尤其新興市場當地貨幣債券，如印度當地貨幣債市與前緣債市就深被看好。

印度債在冠居全球經濟成長基本面的支撐下，10年期政府公債提供5.89%相對較佳的收益率，與全球債市低相關的特質，也使其成為市場震盪下另一個具有防禦效果的收益來源，有助於投資組合分散風險。而涵蓋多明尼加、巴基斯坦、象牙海岸、埃及等新興小型國家的前緣市場債，6.93%的高殖利率水準同樣優於主要新興債與高收益債，成為全球低利率時代的收益引擎。

除了新興市場股債，彭炫通指出，掌握疫情商機與未來趨勢的創新類股，今年同樣表現可期。這波疫情不僅促使疫情發生前的各產業創新趨勢加速前進，亦催化新的創新運用，來自生技、消費金融、雲端、休閒、醫療等各領域的創新，已在後疫情時代的全球經濟活動與人類生活扮演重要角色。