台股由黑翻紅 漲33點收16,443點

台股今（23）日開低走高，早盤受到美國科技股大修正影響，加權指數一度跌破5日均線以及16,300關卡，盤中低點來到16,211點，不過買盤轉向點火傳產股、中小型股，加上午盤過後，聯發科（2454）、鴻海（2317）等回神，帶動加權指數由黑翻紅，終場上漲33.24點，收在16,443.4點，成交量達3,670.3億元。

在國際股市方面，由於美股期貨盤止跌回升，帶動亞股走揚，陸、港、日、韓、台股市紛紛上漲。而台股權值股今日漲跌互見，台積電（2330）回測月線，且封閉金牛年開紅盤的跳空缺口，下跌9元，收在641元，而聯發科、鴻海等持續有買單敲進，傳產權值股方面則表現相對強勢，南亞（1303）、遠東新（1402）、和泰車（2207）、中鋼（2002）、台塑化（6505）等漲逾3%。

中小型股表現相對亮眼，櫃買指數雖然下跌1.13點，收在197.89點，不過持續站穩所有均線支撐，盤面上，信驊（5274）、宣德（5457）等持續領頭上揚。

展望後市，法人認為指出，短線上震盪在所難免，本周有周選擇權結算、周四有富台指結算、周五則是MSCI權重調整生效日，加上陸續將有法說會登場、企業年報公布等，將是市場焦點所在，預期盤面呈現震盪整理，且類股輪動表現。