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台股開低走高 權證量能增溫

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今（23）日受到美股跌多漲少影響，開盤下跌89.28點，開在16,320.88點。記者曾學仁／攝影
台股今（23）日受到美股跌多漲少影響，開盤下跌89.28點，開在16,320.88點。記者曾學仁／攝影

台股今（23）日開低走高，指數早盤一度跌破5日均線及16,300關卡，不過買盤也隨即逢低進場，帶動指數跌幅收斂，留下下影線，連帶權證市場量能增溫，今日午盤權證成交金額達35.2億元，占大盤成交金額比例來到至0.93%。

就今日午盤權證市場表現來看，認購成交金額比例持續維持在高檔，來到95.04%；而認售成交金額則達4.96%，略較昨日增溫。其中，交投最熱絡的權證，為連結台積電（2330）的台積電統一0A購02（082130）。

進一步來看，標的股權證金額前五名為台積電、欣興（3037）、國巨（2327）、長榮（2603）以及加權指數；而標的股權證金額普遍較前一交易日呈現增溫，尤其欣興認購金額較昨日成長逾1倍。

展望後市，第一金投顧董事長陳奕光指出，五大因素支撐台股表現：短線債市走入熊市，債轉股資金動能持續、貿易民族主義下產銷失衡，使訂單追著產能跑、德州跳電導致石化及半導體有望迎來漲價效應、台股基本面有五歷史新高（去年獲利、今年第1季獲利、今年現金配息金額、今年企業獲利、明年現金配息金額）支撐、市場投資人結構改變，螞蟻雄兵的作多力道，將推升台股繼續震盪攀高。

台積電 台股

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