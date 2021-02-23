美國消費強彈 美銀喊買儒鴻、目標價520元

新冠肺炎疫苗開打，美國消費動能提升，美銀證券指出，成衣代工大廠儒鴻（1476）將受惠消費需求回春，及大型運動品牌庫存回補，上半年起營運加速反彈。對儒鴻的評級一口氣自「減碼」跳評到「買進」，目標價拉升到520元，直追外資圈對儒鴻最樂觀的摩根士丹利喊出550元。

美銀先前一直保守看台灣成衣雙雄儒鴻、聚陽（1477），是外資圈少數評等兩檔「減碼」的券商，此次跟進樂觀派喊買儒鴻，進一步呼應全球消費需求強彈。利多激勵儒鴻今（23）日逆大盤強漲，早盤一度飆升4%，448元的盤中高價刷新2019年4月來新高。

美銀表示，美國零售銷售數據回溫，新公布1月零售銷售數值增幅更創下波段紀錄，大型運動品牌庫存也啟動強勁回補，熱度看好到今年上半年。儒鴻大多數的營收來自美國市場，營運谷底翻升並迎來更強的增長。

美銀進一步表示，Nike日前公布財報，庫存水位低檔，營收表現強勁，其次Lululemon節慶期間的銷售數據也大幅優於預期，保持快速增長，還有GAP旗下Athleta第4季成長37%，以及Target成功拓展All in Motion系列運動衣，推動收益強升，在在顯示運動服飾商機重新爆發。

美銀推估，儒鴻受惠需求反彈，今年上半年營收將大幅成長27%，全年表現增加11%，今、明年每股純益（EPS）成長到17元、19元，本益比有機會挑戰歷史高峰的25至30倍，股價衝500元在望。