富邦媒拚傳產第二檔千金股 盤中攻漲停、追過聯發科

富邦媒（8454）去年財報表現犀利，加上外資力挺，今（23）日盤中股價急拉，首度衝上900元大關，盤中來到漲停價961元，股價創下歷史新高，挑戰成為第二檔傳產千金股。富邦媒盤中股價來到台股第八強，不僅追上聯發科（2454），距離千元大關僅差臨門一腳。

台股2021年牛氣沖天，高價股強者恆強，成為買盤最愛。不讓電子股一方獨霸，傳產股中，繼亞德客-KY（1590）攻上千金，成為傳產首家千金股後，挾著宅經濟一路上攻的富邦媒股價也衝上900元關卡，由於今年年初即有外資給予富邦媒1,070元的目標價，加上外資今年以來買盤持續進駐，買超近2,000張，力挺富邦媒成為第二檔傳產千金股的心態濃厚。

富邦媒去年因爆發疫情引爆宅經濟商機，股價自農曆年後起漲，一度來到818元，之後回檔在700元上下狹幅整理過後，今年年初再度發動攻勢，股價一舉突破去年高點，並一路來到1,000元關卡前。

法人表示，富邦媒持續強化物流展現在台灣電商市場的競爭力，是本波買盤看好的重點，包括上月總基地面積達6,000坪、斥資6億元的「永康物流中心」正式啟用，透過深入大台南打造「南台灣電商物流網」，積極拓展最後一哩路的服務。同時momo購物網的「5h超市」也在上月開張試營運，展現富邦媒短鏈布局的成效。

在財報方面，富邦媒去年合併營收672億元，年成長29.65%，營運續攀高峰；EBITDA約為30.3億元；合併稅前純益23.9億元，歸屬於母公司業主稅後純益19.4億元，每股稅後純益13.87元。而還原一次性利益後，去年度每股稅後純益為13.26元，年增35.9%，表現亮眼。

富邦媒表示，在新冠肺炎疫情催化下，加速驅動線上零售通路的發展。momo發揮「商品力」、「科技力」、「物流力」三大實力的整合綜效，推升服務升級。其中，深耕品牌策略達規模化，合作品牌數已突破1.8萬，集結超過300萬件商品，同時更進一步攜手品牌打造專屬momo會員體驗活動、攜手推出獨家限量商品，讓會員服務力再上一層。