瞄準存股商機 可用存、借、貸三招聰明投資台股

2021開年台股上市櫃合計成交金額即一舉飛越5,000億元大關，創下歷史紀錄，氣勢銳不可擋。凱基證券表示，雖高價績優股價格較不親民，但小資族可透過盤中零股交易來買賣零股，參與股市投資把握這波行情熱潮。

各券商紛紛祭出活動搶客，凱基證券為瞄準年輕族群的理財需求，日前推出零股交易與定期定額買股手續費雙優惠，最低只要一元起，不論是喜愛主動交易的小資零股投資族，或是偏好定期扣款的紀律型投資人皆能受惠。

針對小額投資、無法經常盯盤的族群，凱基證券建構存股一條龍的理財新觀念，利用「存、借、貸」三招，即能創造三重投資效益。存股一條龍的聰明理財第一步『存』，善用「存股」儲下第一桶金，打敗低利環境，透過定期定額買股與時間複利的加乘效果，讓小錢累積成大財富。凱基證券提供超過200檔個股和ETF的選擇，每月1,000元即可定期定額買進績優個股，等於每日省一杯手搖飲，用銅板也能做股東。

第二步『借』，凱基證券建議投資人定期存股買進股票後，除了股息股利外，可再結合「股票出借」服務，將持有的股票做出借，活化閒置股票，賺取額外的出借收入。凱基證券的借券服務，可於線上申辦e指搞定，客戶可自行決定出借費率，一次擁有股價上漲獲利、股息股利及借券收益的三重投資效益，透過借券打造被動收入。

第三步『貸』，長期投資的過程中，難免會碰到資金急用需求，凱基證券提醒投資人可善用『證券不限用途款項借貸』服務，運用手上的股票直接向券商貸款，就不必在急需用錢時變賣股票。凱基證券的『快e貸』服務，提供24小時線上申請服務，１萬元就受理申辦，而且申辦手續簡單便利，最快二小時即可撥款，在家e指輕鬆貸，幫助投資人輕鬆週轉，資金不求人！

凱基證券正熱烈推出及定期定額買股票 飯店好禮獎不完活動，3月31日前完成指定任務，福容大飯店住宿券、漢來美食即享券等你抽！

凱基證券積極利用數位平台提供最即時適切的理財資訊，《凱基樂活投資誌》雙週刊透過LINE官方帳號定期發行，廣邀逾20位財經達人分享選股觀念以及存股一條龍的操作方法，提供網友獲益匪淺的投資心法，健全投資人的理財觀念。