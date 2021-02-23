外資第一高！欣興目標價 花旗喊160元

欣興（3037）經歷大火後浴火重生，花旗環球證券指出，ABF載板需求持續強勁但供給減少，導致供給缺口進一步擴大，欣興災後ABF載板及BT載板產量同步提升，營運動能更加強勁，2022年產能補足獲利更是如虎添翼，將挑戰歷來最賺錢的一年。為此大幅將欣興目標價自135元拉升到160元，刷新外資機構對欣興最高的股價預測。

花旗表示，ABF載板今年供給將增加一成，但多數產能已被大型客戶包下，加上先前欣興火災影響產能調整，ABF供給缺口持續擴大，幅度達到26%之多。而欣興災後的產品組合更加專注ABF載板及BT載板生產，兩大類載板的產量高於過往，營運動能更加強勁。

花旗指出，欣興遭受火災的衝擊，可望在去年第4季財報一次認列，由於ABF載板去年下半年需求就很強，在火災影響下，預估欣興上一季毛利率仍可達14%，每股純益（EPS）達1.23元，年增65%。第1季有農曆春節減少工作天數，營運表現也會持穩，營收僅下滑8%，優於季節性減幅。

今年欣興資本支出提高到170億元，花旗分析，在ABF載板供不應求，及BT載板需求不斷擴張，欣興兩類產品毛利穩健成長，足以緩衝支出拉高的衝擊。看向明年，欣興新增兩座工廠產能，進一步完善ABF載板生產力，且其領導地位能在同業同步擴產時確保主要客戶的長期訂單，獲利表現更上層樓。

花旗預估，欣興今、明年每股純益成長到4.7元、7.9元，對於明年的獲利預測為歷年最佳，目標價大幅上修。