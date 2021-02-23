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美國科技股領跌 台股跌89點開在16,320點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今（23）日受到美股跌多漲少影響，開盤下跌89.28點，開在16,320.88點。記者林俊良攝影／報系資料照
台股今（23）日受到美股跌多漲少影響，開盤下跌89.28點，開在16,320.88點。記者林俊良攝影／報系資料照

台股今（23）日受到美股跌多漲少影響，開盤下跌89.28點，開在16,320.88點，早盤在台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等權值股跌逾1%影響下，加權指數跌破5日均線，且跌逾百點；櫃買市場則呈現高檔震盪走勢，指數創波段新高後在平盤附近震盪。

昨日美股走勢分歧，由於疫情狀況逐漸好轉，重返復工的期待持續帶動能源、鋼鐵等週期股表現強勢，10年公債殖利率續揚也引領金融股走高；不過科技股則迎來明顯拉回，科技巨頭FAAMG與半導體族群普遍走低，使市場出現劇烈類股輪動。

終場四大指數跌多漲少，道瓊工業指數上漲27點，或0.09%，收在31521點；標普500指數下跌30點，或0.77%，收在3876點；Nasdaq指數下跌341點，或2.46%，收在13533點；費半指數下跌121點，或3.77%，收在3102點。

展望後市，統一投顧認為，台股均線多頭排列，類股良性輪動，繼上周指數大漲後，昨日再度上漲。考量疫苗持續施打，歐美疫情趨緩，加上紓困案可望順利通過，各國央行維持寬鬆基調，國際股市資金充沛。

不過，美股今晨科技股重挫，恐拖累台股震盪加劇，宜慎選類股操作。選股建議可留意半導體、IC設計、漲價概念股、工具機、汽車零組件、高爾夫、生技等及第1季展望佳的業績題材股。

台股 美股

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