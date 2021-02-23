就市論勢／連接器原物料 有看頭

盤勢分析

加權指數昨（22）日早盤開高走揚且一度創新高點，但盤中賣壓湧現，尾盤漲幅收斂，終場上漲68點，漲幅0.4%，收在16,410點，三大法人合計賣超36.82億元，其中外資賣超28.75億元。

由三個面向檢驗加權指數方向及強弱：一、量能：約與前一交易日持平，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利；二、均線：守於5日均線之上，支撐為5日均線16,268點附近，壓力為16,700點附近；三、技術指標：KD呈黃金交叉，但已位於超買區，短線進入震盪格局。

投資建議

電子類指數創新高，而上市指數也創新高，但權王台積電頻見利多卻未創新高價，這都顯示著不太合理現象，因為可能有部分市場賣盤已在作調節，因此也造成上市開春首日見4,230億元大量後，次日量僅3,690億元，因為市場很清楚有潛在漲不上去的壓力，近期市場資金轉進落後補漲、漲幅乖離較低或上櫃者，也讓這個大盤持續呈現仍有利於多方格局。

本周是2月底最後一周，可預期市場買盤將因228連假長假到來而有所影響，加上今年來，大盤上市年累計漲幅約有11.4%，因此短期間台股的最好走勢就是高檔震盪換手整理，而不是追求再上漲多少幅度。

近日要觀察228連假前，市場的持股變化與2月底MSCI微降的生效，然最大的賣壓，應該在下周的2月營收之公布，因2月份有春節因素，加上去年春節發生在1月份，因此不管從月的角度或年的角度，2月份的營收數字將勢必不突出。

從先前公布第3季營運獲利、1月營收公司及部分公司法說會內容分析，可發現目前營運表現較佳者，包括有IC設計、PCB、面板、被動元件、記憶體、NB、連接器、紡織、車用、高爾夫與部分生技醫療業者等產業公司所公布的訊息都較偏向正面，短線重點應該在去年營收低基期的類股或公司，其中又以傳產股較有可能見佳績，如貨櫃與原物料等更可留意數字。