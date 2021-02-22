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台股創新高、外資卻連三賣 中小型股出頭天？

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導
台股指數持續來到16,579點，續創歷史新高。圖／聯合報系資料照片
台股指數持續來到16,579點，續創歷史新高。圖／聯合報系資料照片

台股今（22）日早盤在傳產原物料與生技股轉強，指數持續來到16,579點，續創歷史新高，不過，盤中在電子權值股遇到獲利調節賣壓，大盤漲勢受到阻礙，在整體量能無法再回溫下，指數漲幅收斂，終場加權指數上漲68點，收在16,410點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，從量價的關係來看，加權指數連續二天量能都維持在月均量附近，月均量目前呈現下彎，且量能連續三天出現遞減，顯示集中市場目前呈現漲多追價買盤保守的狀況，另外觀察最近二天的走勢所形成的合併K線來看，上周五下影線約130點，今日上影線約134點，顯示短線多空在此面臨激戰。

另外，外資近期在未平倉空單持續增加，現貨回補買盤也不積極，顯示近期外資整體心態偏向保守，預期指數上漲幅度可能有限，因此，權值股近期預估將呈現高檔震盪走勢。雖然權值股表現空間不大，但目前市場投機行情仍夯，觀察近期櫃買市場的量價持續增溫，K線連續五天都是收紅便可關鍵一二，在櫃買市場股價持續創高下，市場漲停家數高達57檔，加上集中集中市場33檔，盤面之中高達90檔是漲停，整體上漲家數是下跌家數的4倍，顯示即便指數上漲角度趨緩，但具備題材的中小型股目前走勢仍相對熱絡，因此，整體趨勢仍對多方有利，有題材中小型股仍可以偏多操作。

權值股 中小型股

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