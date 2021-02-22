快訊

2女子搭神秘電梯憑空消失騎樓 北市一看怒罰6萬元

參加春酒對女記者襲胸摸臀 前立委服務處主任遭判7年

力致、台康生技、台康一轉換公司債 明起預收款券

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心表示，力致（3483）、台康生技（6589）股票、台康生技一轉換公司債自2月23日起預收款券並每五分鐘撮合一次。力致、台康生技22日都亮燈漲停。

力致股票因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自2月23日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

台康生技股票因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自23日起十個營業日，對台康生技股票及台康生技國內第一次有擔保轉換公司債，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

台康生技 櫃買中心

延伸閱讀

上櫃企業社會責任指數 聚光

做大市場、強化監理 櫃買中心列年度重點

樺漢併子公司辦現增 國內外可轉債轉換價今同步調整

去年度企業籌資破兆元刷新高 發行公司債最熱門

相關新聞

外資愛台股首例！委託臺指公司編指數 台積、鴻海上榜

台股表現吸引關注，首度有國際資產管理公司委託臺指公司設計客製化指數！證交所旗下臺灣指數公司宣布自22日起，發布「臺灣指數...

台股新春行情 法人：可鎖定搶趨勢、抱永續、賺股息

台股在歷經農曆春節長假封關後，上周三(17日)牛年新春開出紅盤好彩頭並創新高，隨後上周五受美國初領失業金人數上升而震盪下...

台股創新高、外資卻連三賣 中小型股出頭天？

台股今（22）日早盤在傳產原物料與生技股轉強，指數持續來到16,579點，續創歷史新高，不過，盤中在電子權值股遇到獲利調...

台灣指數公司發布特選機電類上限10%報酬指數

台灣指數公司自今(22)日發布台灣指數公司特選機電類權重上限10%報酬指數(簡稱特選機電類上限10%報酬指數)，每日收盤...

去年也賺超過一股本 新普小金雞AES-KY3月掛牌

新普科技（6121）旗下小金雞AES-KY（6781）3月下旬將正式掛牌上市，據悉，該公司也有參與鴻海（2317）MIH...

台股盤中再創歷史新高 終場漲68點收16,410點

台股今(22)日收盤指數16,410.16點，上漲68.78點，成交量3,521.44億元；盤中指數曾攻高到16,579...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。