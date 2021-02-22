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外資愛台股首例！委託臺指公司編指數 台積、鴻海上榜

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

台股表現吸引關注，首度有國際資產管理公司委託臺指公司設計客製化指數！證交所旗下臺灣指數公司宣布自22日起，發布「臺灣指數公司特選機電類權重上限10%報酬指數」（簡稱「特選機電類上限10%報酬指數」)，該指數為摩根大通資產管理公司委託臺指公司進行客製化的指數，涵蓋所有上市機電類股；臺指公司官網將於每日收盤後揭示其收盤數值。

臺指公司表示，摩根大通此次委託設計「特選機電類上限10%報酬指數」，為其首度接獲國際資產管理公司做客製化的指數編製。其中，最為市場關注在於，指數名稱上有上限10%，代表單一成分股權重不得超過10%，主要是摩根大通預計以該指數作為旗下主動式基金的衡量指標，基金投資個股限制為10%。

選股流程上，「特選機電類上限10%報酬指數」以我國上市股票為母體，採用證交所產業分類，挑選出屬電機機械類、電器電纜類及電子八大類（半導體類、電腦及週邊設備、光電類、通信網路類、電子零組件類、電子通路類、資訊服務類、其他電子類）的股票，成分股檔數不固定，最後採發行市值加權方式計算權重。

該指數並為即時反映產業現況，每月都會定期調整成分股。依回測資料，該指數過去五年總報酬為111.82%，年均報酬率16.74%，2020年殖利率4.22%，與台股大盤相當。

2020年12月指數定審結果之權重前十大成分股，則有台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、中華電（2412）、台達電（2308）、聯電（2303）、大立光（3008）、日月光投控（3711）、台灣大（3045）及廣達（2382）；與台股電子指數的主要成分股相仿。

臺指公司表示，本次國際資產管理公司特別委託編製客製化指數，彰顯國內股票市場受到海外機構高度關注。未來相關指數也能做為ETF、ETN等金融商品的追蹤標準。

台股 摩根

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