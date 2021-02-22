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台股收漲68.78點 三大法人賣超36.82億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今(22)日開高後一度衝達16,579.17點，再創歷史新高，股王大立光（3008）成為多頭指標，權王台積電（2330）則是開高走低翻黑，盤面上低價題材股走揚，但是指數漲勢在追價意願不足下收斂，終場以16,410.16點作收，上漲68.78點，成交量3,521.44億元；三大法人賣超36.82億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超28.73億元，投信買超4.63億元，自營商賣超（合計）12.72億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.02億元，自營商（避險）賣超6.7億元。

台股今日以16,445.87點開高，盤中一度再創歷史新高，大漲近240點，股王大立光、鴻海（2317）、面板股友達（2409）及群創（3481）、記憶體股華邦電（2344）、旺宏（2337）、南亞科（2408）、疫苗股、旅行社股，受惠比特幣大漲的板卡股等都是多頭上漲指標，可惜台積電翻黑，拖累大盤漲幅收斂，終場收在16,410.16點，漲幅0.42%。

自營商 台積電

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