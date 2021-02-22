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台股盤中再創歷史新高 終場漲68點收16,410點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
（本報系資料庫）
（本報系資料庫）

台股今(22)日收盤指數16,410.16點，上漲68.78點，成交量3,521.44億元；盤中指數曾攻高到16,579點再度創高。櫃買指數則收盤上漲5.54點、漲幅2.86%，收盤指數為 199.02點，成交量為891.17億元。

台股早盤在蘋概三王及台塑四寶等帶動下，盤中大漲超過200點，盤中攻高到16,579點再刷新盤中新高紀錄，不過，後繼賣壓出籠且買盤乏力，大盤指數退守16,400點關卡。

今日疫苗股的高端疫苗(6547)領軍，國光生（4142）、寶齡富錦（1760）、中天（4128）、亞諾法（4133）、杏輝（1734）等股攻上漲停板；千金股中的大立光（3008）及亞德客-KY（1590）盤中表現較強；比特幣衝高也拉抬板卡股的撼訊（6150）、青雲（5386）與麗臺（2465）等股亮燈漲停；貨櫃三雄則在陽明（2609）亮燈漲停帶動長榮（2603）與萬海（2615）等股價；IC設計族群的創意（3443）、金麗科（3228）尾盤守住漲停板價。

第一金投顧表示， OTC 指數表現優於大盤，被動元件、石英元件族群基本面佳，可留意其佈局機會。

台股 疫苗

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