台股新春行情 法人：可鎖定搶趨勢、抱永續、賺股息

台股在歷經農曆春節長假封關後，上周三(17日)牛年新春開出紅盤好彩頭並創新高，隨後上周五受美國初領失業金人數上升而震盪下跌，而今(22)日開盤再次上揚，值此台股站上萬六大關之際，民眾關切是否還可進場？後市尚可期待？

國泰投信表示，台股春節封關休市期間，因疫苗陸續施打、美國紓困方案有望過關、企業財報優異等激勵全球股市上揚，也帶動台股開春一舉攻上萬六的多頭表現。短線來看，大盤受消息面影響或多或少會有震盪，但持平而論，在資金面及經濟基本面雙動能支持下，台股長線偏多趨勢不變，投資人可鎖定「搶趨勢、抱永續、賺股息」三面向著手，如小資族、退休族皆適合入手的ETF，包括國內首檔布局台灣5G科技股且是國內最大5G ETF的國泰台灣5G+ ETF(00881)、台灣首檔結合ESG特色及高股息的國泰永續高股息ETF(00878)、兼具低波動及高息股的國泰股利精選30 ETF（00701）等，可適時介入掌握台股新春行情。

就整體大環境來評估台股，以資金面來看，全球低利環境讓資金流動性充裕無虞，而新春開盤後外資轉賣為買，讓牛年台股後市表現富有想像空間。其次，就經濟基本面來看，隨著疫苗研發及供應越來越充足的情況下，全球大範圍的疫情擴散情形應可逐步緩解，市場普遍認為美國今年經濟有望在疫情舒緩下逐步回溫，並會提振台灣出口動能，以主計處公布國內第四季GDP年增4.94%，優於先前預估，加上在台灣領導廠商持續布局先進產能投資及消費回溫下，預計今年出口續強，上半年經濟增長5~6%可期。

根據CMoney資料統計，台股自2008金融海嘯以來之歷年新春開盤後表現，開盤後1個月、2個月、3個月，平均上漲勝率高達7-8成，且持有越久漲幅越多，建議想投資卻不會選標的、不會選時點的投資人，存ETF最方便，因不只成本低，還可分散投資、降低風險買進一籃子優質股票，踩雷率相對低。

國泰台灣5G+ ETF(00881)基金經理人蘇鼎宇表示，投資人可特別關注今年商機大爆發的5G產業，以及後續帶動的電動車商機。以基礎面來看，5G的基礎核心在半導體，無論智慧型手機、高效能運算(HPC)、物聯網、車用電子等各項5G需求，皆需要透過半導體提速，目前全球5G晶片供應不足、製程提升的需求提高，這不僅能讓領頭的台積電（2330）受惠，更將擴散到其他的晶圓代工廠甚至記憶體廠商，進而推升台灣5G供應廠未來獲利及股價表現。