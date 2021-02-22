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台股創高 上周3檔基金漲贏台灣加權指數正向兩倍ETF

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股在金牛年開紅盤以來持續創新高，統計上周全體台股基金績效發現，有3檔基金漲贏台灣加權指數正向兩倍ETF，其中有兩檔是主動式操作的台股基金；統一投信認為，農曆年後，中小型股、OTC指數表現明顯強過加權指數，在權值股漲多且大盤指數來到歷史高檔後，建議今年的布局可多著墨主動選股操作的台股基金。

台股上周是金牛年開紅盤首周交易，大盤指數續創新高，但統計上周3檔漲贏台灣加權指數正向兩倍ETF的基金中，一檔是被動操作跟隨中小型指數的富邦臺灣中小ETF，另外兩檔則是統一經建基金及統一台灣動力基金，為主動式操作的台股基金，近一周基金績效分別達7.69%、7.67%。

統一投信表示，去年台股主要表現重心都在大型權值股，今年在疫苗覆蓋率持續提升下，全球景氣景氣回升搭配資金行情，有利中小型股，資金輪動明顯，從農曆年假結束正式進入金牛年後，中小型股、OTC指數表現明顯強過加權指數。

展望後市，統一投信指出，美國總體經濟數據持續改善， 1.9 兆美元財政刺激法案有望在3月通過，台灣景氣逐季好轉，外銷需求暢旺。全球充沛的資金持續流入新興市場，台股具有高殖利率與良好基本面支撐，雖然大盤短期可能面臨漲多回檔，但後續拉貨動能仍強，預期今年加權指數為大箱型區間整理，仍以「選股不選市」為主軸。

中長期投資題材上，看好第五代行動通訊(5G)布建商機，今年市占率可望持續提升，趨勢發展正向的5G、高效能運算(HPC)、人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、綠電再生能源政策受惠股、車用電子的落後補漲、漲價缺料概念股等，都是近期可關注的重點。

台股 中小型股 景氣

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