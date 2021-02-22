達亞每股大方配息8元 盤中股價衝上300元、登生技股王

達亞（6762）挾著每股配發8元股息的高配息氣勢，盤中股價強攻，來到311元，漲幅逾9%。不僅創下掛牌以來歷史高價，也是首度在上櫃後股價站上300元大關，並成功擠下精華（1565），成為新科生技股王。此外，高價生技股今日整體氣勢皆強，股價在250元之上的精華、長聖（6712）盤中漲幅皆逾4%。

達亞董事會通過去年營收5.54億元、稅前淨利2.48億元、每股盈餘10.67元。同時通過盈餘分派案，每股將配發8.4元股利，其中現金股利為8元、股票股利0.4元，即便達亞股價高，使得以開盤價來估算，股息殖利率不到3%，但配發率近8成，顯示公司對股東誠意十足，股價亦反應配發高股息題材，盤中攻克300元大關。

達亞去年12月中旬以268元掛牌，但蜜月行情慘淡，去年底股價一度來到251元，不過，公司以實力說話，去年營收、獲利皆創下歷史新高，使得農曆年後股價急起直追。展望今年，法人表示，達亞今年具有新產品量產效益，包括攝護腺醫材、數位微創手術平台及Google生理監測等產品進入量產階段，有助營收進一步創高，看好達亞今年營收、獲利具有續締新猷的動能。