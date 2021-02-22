快訊

另一半查起來！ iPhone內建「行蹤歷程記錄」何時何地在哪騙不了人

緬甸「屠夫軍」上街？用戰爭罪屠村的士兵鎮壓民主示威

春節受惠股2月營收看俏 南仁湖、大魯閣盤中股價勁揚

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

農曆春節連續假期嘉惠百貨股中的南仁湖（5905）、大魯閣（1432），兩檔個股皆吸引資金進駐，其中，南仁湖盤中股價來到11.15元，漲幅超過6％，大魯閣盤中股價來到14.65元，盤中漲幅5%。法人表示，今年農曆年落在2月，春節受惠股的業績表現可望在本月顯現，有別於多數公司2月因工作天數減少導致營收下滑，春節受惠股本月營收表現可期，吸引買盤進場卡位。

南仁湖表示，今年國道休息站營運可望好過去年，主要是去年農曆年後業績即受到疫情影響，此外，今年旗下的古坑、西螺和東山休息站皆將重新招標，公司除了希望繼續拿下經營權，也會向其他業者挑戰以取得新據點。南仁湖去年營收11.77億元，年衰13.10%。

大魯閣主要營收來源以休閒事業和商場為主，寒假和春節檔期的業績僅次於暑假期間。此外，大魯閣亦積極開展新事業，包括新創事業部Roller 186滑輪場二店即將開幕，台南南紡店預計最快今年3月底開幕，該場地占地600坪，鎖定高娛樂互動體驗，主要為開拓多元年輕族群所設。另外，今年將再引進新項目-全台首創新型態日式岩盤浴，首店將在新竹湳雅廣場，也預計最快3月底開幕，岩盤浴委由日本專業設計，有各式主題岩盤浴健美房與冷卻房，還有日式的休憩空間，可望創造全新的消費體驗。

大魯閣經過近年的事業調整，目前旗下共計有兩家購物中心，台中新時代和新竹湳雅廣場，在運動休閒方面，大魯閣目前在台灣擁有14家打擊場，4家保齡球館、1家卡丁車場、 2家健身房。內部目標今年持續拓展打擊場據點。親子事業部方面，遊戲愛樂園目前有18家。

大魯閣 營收

延伸閱讀

廣州辦大型招聘會 職缺逾3000

陸春節移動互聯網 流量大增

史上最長！「大樂透」春節加碼連開13天 各期獎號看過來

頭前溪取水少三分之一 新竹寶山水庫供水3月底前恐持續吃緊

相關新聞

全球有望在10月底解封 旅行社股股價早盤全數攻頂

新冠肺炎疫情在全球都出現大幅度的緩和，有公衛學者推估，全球有望在今年10月解封，激勵旅行社股股價全面攻頂，指標股雄獅（2...

蘋概三王領軍 台股早盤一度攻高至16,579點、再創新高

台股加權指數今(22)日開高走高，蘋概三王與貨櫃三雄等指標股勁揚，盤中一度攻高到16,579點，指數再創新高。

比特幣衝到5.7萬美元 三檔概念股開盤就漲停

比特幣衝上5.7萬美元新高，今（22）日一開盤再度帶動相關概念股如撼訊（6150）、青雲（5386）、麗臺（2465）一...

台股開盤勁揚104點 台積電開盤漲8元

台股今(22)日開盤指數16,445.87點，上漲104.49點；台積電（2330）開盤價660元，上漲8元。

黃文清：電子為主、傳產為輔 台股有機會挑戰「萬七」

台新投顧副總黃文清表示，近期台股創高後，操作應不追高、逢低承接，以半導體等科技股為主，傳產為輔，指數有機會挑戰「萬七（1...

台股新春行情 法人：可鎖定搶趨勢、抱永續、賺股息

台股在歷經農曆春節長假封關後，上周三(17日)牛年新春開出紅盤好彩頭並創新高，隨後上周五受美國初領失業金人數上升而震盪下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。