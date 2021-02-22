春節受惠股2月營收看俏 南仁湖、大魯閣盤中股價勁揚

農曆春節連續假期嘉惠百貨股中的南仁湖（5905）、大魯閣（1432），兩檔個股皆吸引資金進駐，其中，南仁湖盤中股價來到11.15元，漲幅超過6％，大魯閣盤中股價來到14.65元，盤中漲幅5%。法人表示，今年農曆年落在2月，春節受惠股的業績表現可望在本月顯現，有別於多數公司2月因工作天數減少導致營收下滑，春節受惠股本月營收表現可期，吸引買盤進場卡位。

南仁湖表示，今年國道休息站營運可望好過去年，主要是去年農曆年後業績即受到疫情影響，此外，今年旗下的古坑、西螺和東山休息站皆將重新招標，公司除了希望繼續拿下經營權，也會向其他業者挑戰以取得新據點。南仁湖去年營收11.77億元，年衰13.10%。

大魯閣主要營收來源以休閒事業和商場為主，寒假和春節檔期的業績僅次於暑假期間。此外，大魯閣亦積極開展新事業，包括新創事業部Roller 186滑輪場二店即將開幕，台南南紡店預計最快今年3月底開幕，該場地占地600坪，鎖定高娛樂互動體驗，主要為開拓多元年輕族群所設。另外，今年將再引進新項目-全台首創新型態日式岩盤浴，首店將在新竹湳雅廣場，也預計最快3月底開幕，岩盤浴委由日本專業設計，有各式主題岩盤浴健美房與冷卻房，還有日式的休憩空間，可望創造全新的消費體驗。

大魯閣經過近年的事業調整，目前旗下共計有兩家購物中心，台中新時代和新竹湳雅廣場，在運動休閒方面，大魯閣目前在台灣擁有14家打擊場，4家保齡球館、1家卡丁車場、 2家健身房。內部目標今年持續拓展打擊場據點。親子事業部方面，遊戲愛樂園目前有18家。