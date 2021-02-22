專顧資本攜手櫃買中心 4月舉行線上法說會

專顧資本（亞洲）有限公司台北辦事處（Institutional Capital Advisory，簡稱ICA）今天宣布，將於4月7日至9日攜手櫃買中心，共同舉辦「線上海外法人說明會」，提高台灣公司於國際市場的能見度。

專顧資本表示，本次為期三天的線上法說會，提供上市櫃公司管理層和投資人關係主管與海外投資人一對一或團體會談的交流機會。ICA深耕亞洲市場多年，擁有豐富國際投資人資源，迄今在亞洲區已舉辦超過30場法人說明會及企業日。

專顧資本指出，台灣許多上市櫃公司基本面穩健，產業前景具備發展力，但受到歐美近年頒布金融工具市場指令（MiFID II）規範，資產管理業公司需要付費取得研究報告，使研究分析師未覆蓋的企業在外資圈知名度相對低。ICA希望透過本次活動，強化台灣上市櫃公司與海外投資人的連結，提高企業的市場能見度。