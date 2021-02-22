鴻海今年將推電動車 盤中股價穩步向上

鴻海（2317）今年將推三款電動車，在此消息帶動下，鴻海今（22）日股價走揚，早盤漲幅約2.3%，盤中最高來到114元。

鴻海董事長劉揚偉上周六日表示，電動車市場將提前到2024年爆發，鴻海MIH電動車平台今年將推出三款電動車，同時MIH會員數已達736家，鴻海要抓住這個新商機，今年要適當投資，扎下好的根，才能在2024年結下好的果。

劉揚偉表示，由於今年中國大陸就地過年，開工率不錯，缺工問題不像往年那樣嚴重，第1季淡季不淡。上半年景氣應該相當不錯，疫情有些舒緩，整個看起來，需求面維持去年底旺季狀態。

他也指出，今年3月MIH將舉行會員大會，跟會員溝通接下來要怎麼做，目前已有736個會員加入，這麼多會員代表對MIH有很大期望，將透過會議讓這些期望變成真實。