陽明獲利大好 法人升目標價至33元

陽明（2609）公布去年11、12月稅前淨利達102億元，大幅優於市場預期，元大投顧報告預測，運價高檔持續到第2季無虞，陽明獲利還有成長空間，將其今年獲利預測上修將近六成，目標價提高到33元。

利多激勵陽明今直奔漲停價28.15元，盤中雖一度打開，10點左右又強勢鎖死，航運龍頭長榮（2603）也大漲半根停板之上。

投顧法人表示，陽明去年獲利成績優異，今年1月營收持續成長21%，近一周上海出口集裝箱運價指數（SCFI）在農曆春節前下跌2%後，回升1.8%，Drewy歐洲線運價也從1月中回跌7%後，回升2%，反映年後補庫存的需求強勁，有利航運商營運續強。

美國最新公布2020年12月零售業存消比為1.28，尚未回到疫情前的1.43水準，但全美零售聯盟（NRF）上修第1、2季美國港口進口量，年增幅自11%及14%，提高到26%、17%，進口量皆刷新2002年來新高，單月進口量預估高檔到5月。

法人表示，市場需求優於預期，但貨櫃供給持續吃緊，一些船公司趁著春節期間取櫃回亞洲，但在塞港嚴重的情況下效果有限。且春節後運量需求超過取回的空櫃，使缺櫃情形持續。

在此同時，上海航運交易所準班率指數在1月部分工廠停工時，進一步從30.35%下滑至22.36%，1月南加州等待靠港從36艘上升至46艘，塞港情形也不見改善。法人研判，主要運價將在農曆年後重現漲勢，並維持高檔到第2季。

另一方面，美洲線運價已有客戶開始洽談，目前美東及美西運價相對於去年第2季成長67%、112%，估高檔運價可延續到3-5月的簽約時點，今年美西及美東線合約價樂觀預估將調漲80%-100%，來到1,100美元及1,300美元。

搭配現階段航運聯盟總市占率及新船訂單占運力比重約80%、10%，皆優於2010年的30%、36%，運價回檔速度預估小於當時的30%，有助支撐航運商2021-2022年獲利。

永豐投顧則分析，農曆年後運價修正幅度比預期小，甚至歐洲線19日每大櫃小漲150-270美元不等，赫伯羅特預計3月1日起徵收GRI 200美元，因美國港口擁堵情況持續，第1季運價高檔無虞，廠商獲利有望再度上修。

惟須留意美國疫苗接種率提升後，後勤供應鏈順暢，可能導致運價浮現修正壓力，永豐投顧維持陽明「買進」評等，目標價30元。