全球有望在10月底解封 旅行社股股價早盤全數攻頂

新冠肺炎疫情在全球都出現大幅度的緩和，有公衛學者推估，全球有望在今年10月解封，激勵旅行社股股價全面攻頂，指標股雄獅（2731）早盤在追價買盤通升下，急攻漲停，並成功鎖在漲停價位，鳳凰（5706）、山富（2743）、易飛網（2734）、五福（2745）全面亮燈漲停鎖死，另外飯店股指標晶華（2707）盤中也大漲逾5％，餐飲股美食-KY（2723）、王品（2727）漲幅也有4％。

法人表示，隨著各國疫苗陸續開打，使新冠病毒的傳染力出現下降訊號，過去一周每日新增感染人數和元月高峰時相比，減少五成，是疫情以來，新增人數降幅最大，顯示疫情逐漸受到控制。在台灣方面，台灣首批新冠疫苗也將抵達，有機會在3月初開打。隨著國內外疫情往正向走，邊境解封成為下一階段的重頭戲，推估一旦各國在今年10月陸續解封，旅行社股率先受惠，海嘯第一排的商務型飯店也將逐漸走出陰霾。

新冠肺炎重挫旅行社業，以上市旅行社股來看，雄獅去年營收年減78.3%，鳳凰去年營收年減83.59%，不過，除了雄獅近期股價已反彈回到2019年底的股價水準，其餘旅行社股股價多數仍與疫情爆發之前有一段差距。主要是去年年報將陸續揭露，市場預期旅行社去年虧損欲小不易。

法人表示，從樂觀角度來看，全球有望在今年10月底陸續解封，逐步解封後，民眾可望開始恢復出國旅行的正常生活，明年並可望正式終結這一場世紀病毒的大流行，對旅行社產業復甦帶來契機。