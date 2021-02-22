市場樂觀看凱美今年成長空間 盤中股價創歷史新高

被動元件廠凱美（2375）今年1月合併營收創下歷史新高之後，由於該公司將自2月開始併入旺詮的營收，再加上先前的漲價效應，市場法人看好該公司後市單月及單季營收均仍有成長空間，今（22）日早盤股價再度攻上漲停板，並創下歷史新高。

凱美股價今日早盤攻上漲停板，漲停價來到140元，再創下該股的歷史新高價，同時，在被動元件股中，股價也是僅次於國巨（2327）及華新科（2492）的第3高價股。凱美1月合併營收為4.72億元，月增10.02%，年成長56.2%，創下單月歷史新高，凱美即將在2月併入旺詮，將有利推升營收持續向上攀升。

市場法人指出，在上游鋁箔等原材料漲價推升成本下，凱美也已針對部分客戶調價6~15%；電阻部分漲價15%的效益也將在農曆年後發酵。

此外，市場法人也指出，凱美接手旺詮後，將把分散大馬與大陸兩國的3個廠區進行整併，除將湖南廠電阻業務結束、80億顆月產能挪至昆山，昆山廠月產能將增至220億顆，大馬廠也預計在8月底前將月產能拉升至200億顆，總產能由每月360億顆增至420億顆。在產能配置的效率提升、且總產能也增加之下，將使該公司今年更具成長動能。