南電早盤股價再創波段新高 衝破300元

載板暨PCB廠南電（8046）今（22）日股價再度衝高，早盤買盤進駐下大漲超過 4%，股價衝高一舉突破300元大關，再度改寫波段新高，盤中最高一度來到每股303.50元。

法人表示，由於基地台、伺服器晶片設計複雜，造成ABF載板需求大增，南電提升高階載板良率和新產能陸續量產，此部份獲利可望貢獻良多。法人強調，南電ABF載板第1季在高速運算、車用、電腦應用需求強勁帶動下，訂單能見度一路可看到下半年。且上半年產能增加10%。受惠於近年購買新機台和擴充產能，有助於加快良率提升速度，獲利率可望明顯好轉。

市場普遍預期南電2021年營收逐季走高，毛利率持續向上。

南電1月營收39.22億元，月增5.11%，年增將近六成來到58%；在ABF載板供不應求，加上BT載板供需緊張，南電1月營收創2007年12月以來單月新高、也就是157個月新高，法人估，南電首季營收可望站穩百億元大關。