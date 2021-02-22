陽明獲利俏盤中攻漲停 長榮、萬海也大漲

陽明（2609）用獲利數字證明貨櫃輪市況真的非常好。19日公布12月獲利自結數，稅後盈餘達50.07億元，年增3229.38%，每股稅後純益為1.64元，今（22）日盤中股價順利攻上漲停，來到28.15元，長榮海運（2603）股價最高來到39.65元，漲幅7.5%，萬海（2615）盤中最高也來到47.7元，漲幅也是7%。

陽明股價攻上漲停，法人推估，陽明雖然還沒有公布去年全年的獲利數字，然而根據已經公布去年前三季稅後盈餘為18.5億元，每股稅後盈餘為0.71元，目前已經公布的11、12月的獲利分別達稅後純益達27.05億元及50.07億元，雖然還缺10月的獲利數字，但法人推估，陽明去年全年獲利將輕鬆突破百億元，每股稅後純益3元起跳。

全球貨櫃輪市場下周恐怕又要上演搶櫃大戰。航運業者分析，美國受到冰風暴襲擊，貨櫃的調度難度全面增加；不只是陽明，長榮、萬海營運一起受惠，另外，貨攬業者台驊（2636）、中菲行（5609）等也都會有不錯表現。

農曆過年期間全球的運價及運量維持高檔，下周大陸地區開始復工，推估出貨需求將出籠，兩大因素成為推升新一波運價上漲新動能。19日最新公布的上海航運交易所運價表現，雖有中國農曆因素干擾，市場需求穩定，價格也持穩，2月19日代表運價走勢上海航運交易所發佈的上海出口集裝箱綜合運價指數為2875.93點，較上期上漲1.8%，代表在農曆年期間，市場的需求、價格都維持的很好。

其次，在中國農曆年前，各大海運業者拚命從全球調貨櫃回到亞洲，解決一櫃難求的窘境，其實就算運已經漲5倍，空櫃一回亞洲都是立刻被客戶訂走，而且需求都很急；雖然中國今年雖然減少過年放假的時間，但下周開始所有的工廠全面復工，對於貨櫃的需求量會再度出現，但空櫃調度受到冰風暴干擾，貨櫃回程的時間拉長。