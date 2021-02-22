外資連買 大立光領軍高價股助攻台股再創高

台股今(22)日開高走高一度衝達16,579.17點，再創歷史新高，高價股的表現也亮眼，由股王大立光（3008）領軍上攻，早盤以3,460元開高後一度拉升至3,545元，盤中漲幅2.64%；大立光走高同時帶動光學股續漲，亞光（3019）、玉晶光（3406）同步走高。

股后矽力-KY（6415）開高、信驊（5274）、譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）早盤也都是上漲攻勢，但盤中卻翻黑，亞德客-KY（1590）仍力守紅盤，旭隼（6409）則是呈現休息；千金股之外，聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、力旺（3529）、富邦媒（8454）、緯穎（6669）、鈊象（3293）、愛普（6531）、環球晶（6488）、台積電（2330）、國巨（2327）、立積（4968）、和泰車（2207）等高價股也是上漲的表現。

股王大立光領軍高價股助攻台股再創下歷史新高；大立光1月營收46.07億元，月減6%，年增12%，為六個月來低點，主因進入傳統淡季，及半導體元件供應吃緊等因素影響，2月因農曆年工作天數減少，預估2月拉貨仍將是月減。

但法人認為，大立光可望自今年第2季擺脫谷底，營運可望持續回溫，外資連續買超8個交易日，金牛年開紅盤以來法人買盤轉趨積極，推升股價表現，今日再成為領漲指標。

光學鏡頭股也同受激勵，玉晶光以519元開高，盤中漲幅1.76%；亞光以95元開出，一度拉升至101.5元，盤中漲幅5%，表現強勢。