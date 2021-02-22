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比特幣持續飆漲 麗臺、青雲、撼訊漲停鎖死

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

加密貨幣龍頭比特幣（bitcoin）價格持續飆漲，連特斯拉執行長馬斯克都認為「比特幣和以太幣的價格似乎還是有點高」；但是隨著加密貨幣的幣值上漲，推升台廠相關板卡廠近期營運，也吸引市場關注，今(22)日一開盤，麗臺（2465）、青雲（5386）都跳空以漲停開出，撼訊（6150）開高後也衝上漲停，麗臺以24.05元開出，漲停排隊等買的單子超過1.7萬張。

比特幣從去年下半年開始上漲，在幣值維持高檔下，市場看好相關概念今年上半年營運，麗臺去年第4季每股純益0.58元，全年每股純益0.5元，去年轉盈終結連四年虧損，今年1月自結稅後純益2,300萬元，年增298.2%，每股純益0.43元。

麗臺今日以漲停24.05元開出後鎖死；青雲也以漲停80.4元開出後鎖死，早盤排隊等買單子逾1,500張；撼訊早盤以123.5元開高後直攻上漲停124.5元鎖死，漲停追買單超過570張。

比特幣 加密貨幣

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