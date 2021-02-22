多空交戰激烈 貨櫃三雄股開盤爆量震盪

陽明（2609）公布去年12月獲利大幅成長，帶動長榮（2603）與萬海（2615）股價攻高，不過，成交量也在大盤開盤30分爆出巨量，三檔成交量即占整體成交量約一成。

陽明開盤攻至漲停板價28.15元，但遭到賣壓摜開，開盤30分鐘的成交量達超高13萬張；長榮成交也逾15萬張，萬海也有1.3萬張。

陽明公布去年12月單月獲利自結數，12月營收168.67億元，年增率達35.19%；自結稅前純益為68.43億元，稅後純益為50.07億元，年增3229.38%，每股純益為1.64元。

宏遠投顧副總陳國清說，以陽明去年12月每股賺1.64元，1月又比12月增加快40億元，至少單月每股純益賺超過2元，以運價反應落後運價指數1.5個月，預期2-3月營收仍然會超過1月，因此可能第1季每股可望賺超過6元。長榮與萬海的第1季的每股純益也可樂觀期待。