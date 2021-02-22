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比特幣衝到5.7萬美元 三檔概念股開盤就漲停

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
比特幣。路透
比特幣。路透

比特幣衝上5.7萬美元新高，今（22）日一開盤再度帶動相關概念股如撼訊（6150）、青雲（5386）、麗臺（2465）一開盤就攻上漲停，微星（2377）一開盤也有超過4%的漲幅。

比特幣和乙太幣再創歷史新高，日前雙雙來到57,492和2,040.62美元，再度刷新歷史紀錄。路透報導，比特幣市值已超過1兆美元，而所有數字貨幣的總市值也屢創新高，達到了1.7兆美元。

微星元月營收170.23億元，月增36.7%、年增69.1%，寫下單月歷史新高紀錄，顯示出顯卡出貨暢旺。撼訊1月營收4.16億元，月減19.1%，較去年同期成長60.3%。撼訊去年12月稅後純益1,101 萬元，每股純益0.25元，去年第4季稅後純益3,073萬元，每股純益0.73元，去年全年轉虧為盈，每股純益0.7元。

不過我中央銀行特別在臉書發文提醒，須對比特幣投資價值劇烈波動有所準備，直言未來甚至有可能會跌至一文不值。

比特幣 營收

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