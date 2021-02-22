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台股開盤勁揚104點 台積電開盤漲8元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

台股今(22)日開盤指數16,445.87點，上漲104.49點；台積電（2330）開盤價660元，上漲8元。

貨櫃三雄在陽明（2609）帶動而走揚，旺宏（2337）及華邦電（2344）等股也開出高盤，國光生（4142）、高端疫苗（6547）等生技股亮燈漲停，早盤的成交量迅速增加。

群益投顧說，大盤指數高低點操作步驟慣性未變，大盤回測月線即買點，月乖離逾4.5%承壓。盤中當沖價差交易有降溫跡象，市場投資人抱股留倉轉積極。技術面上，大盤周線2紅吞1黑，惟缺口過大，日線20MA扣抵尚處低位。

群益投表示，電子股位階下降，傳產股連三日墊高，金融揚升角度趨平。指數整理,集中櫃買上漲家數大於下跌家數，擇優選股。可挑題材、技術與籌碼面兼具:題材匯聚人氣，買盤籌碼延續依均線轉折操作。

群益 台積電 台股

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