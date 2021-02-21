法人：本周台股橫盤整理 指數上看1萬6600點

牛年開春以來台股指數站穩萬六之上，台股總市值也即將來到50兆元大關，但法人提醒，美股漲多回落，短期間無力多刺激，預期本周台股跟隨美國橫盤整理，惟基本面並不看淡，建議耐心等待3月紓困案通過利多訊息。

永豐投顧指出，由於美股漲多修正，預期本周指數橫盤整理，指數區間看1萬6200點至1萬6600點，26日MSCI盤後生效，個股將出現較大變動情況，尤其是新增股南電及刪除股桂格。

針對報價吃緊的半導體等產業，保德信高成長基金經理人葉獻文則說，全球5G、AI與高速運算等需求不減反增，是帶動整體半導體產業近一年來供不應求的主要因素，而近期日本地震與美國德州暴風雪等天災影響，導致部分位於德州的國際半導體晶圓廠產能停擺，使得半導體產能供給面持續短缺，但相對給予了台灣半導體廠商正向發展的空間，特別是台灣半導體產業在全球擁有領先的核心地位，更於全球供應鏈中處於關鍵地位，在產能供不應求的環境下，議價空間有望提升，進而對於企業整體獲利有所助益。

永豐投顧說，展望後續題材，3月中民主黨可望通過1.9兆紓困方案，後續仍有拜登基礎建設計畫，長線發展偏向多方。此外，國內上市櫃公司1月營收公布，上市公司成長24％，上櫃公司成長27％，雖然去年1月為過年期間，但年假僅6個工作日，加上觀察目前半導體產業需求仍十分緊俏，基本面並無改變，故不用過份擔心。

此外，以企業獲利來看，S＆P500 4Q獲利由-9％上修至5％，1Q獲利則由15％上週至20％，在台股部分，原估2021年企業獲利成長15％，以目前各公司展望樂觀來看，台灣上市櫃企業獲利可望上修至24％。在資金面部分，Fed 態度鴿派，維持寬鬆政策，ECB則因疫苗接種率過低，每月購債1130億美元，且持續至2021年底，故資金盛宴尚未結束。