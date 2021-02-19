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台積電休息台股收跌83.13點 三大法人賣超181.95億
台股今(19)日以16,376.91點開出，指數開低走低，一度下滑至16,211.25點，權王台積電（2330）休息，權值股表現平平，半導體族群拉回修正，盤面上以中小型股及題材股表現較活潑，終場以16,341.38點作收，下跌83.13點，成交量3,468.2億元；三大法人賣超181.95億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超189.28億元，投信賣超1.94億元，自營商買超（合計）9.27億元，其中自營商（自行買賣）買超10.62億元，自營商（避險）賣超1.35億元。
台股今日開低震盪收黑，在權值股休息下，改由中小型股表現，面板股、生技股表現撐盤，台積電、聯發科（2454）、聯電（2303）、鴻海（2317）等股收跌，但大立光（3008）卻是逆勢上漲，且帶動光學股的漲勢，大盤指數終場收在16,341.38點，周線上漲538.98點，牛年首周周線收紅。
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