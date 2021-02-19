台股跌83點收16,341點 牛年首周上漲538點

台股今(19)日收盤指數16,341.38點，下跌83.13點，成交量3,468.2億元；台股在牛年首周上漲538.98點，周線拉出戴上影線的紅Ｋ棒。

台股在牛年開紅盤大漲後，連兩日遇到台積電ADR拉回修正，其他漲多指標股也回檔，台股今日開低後走低，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯電（2303）及聯發科（2454）表現平平，貨櫃三雄今日也未能持續漲勢。

不過，大立光（3008）領軍的光學股及友達（2409）、群創（3481）的面板雙虎是盤面強勢族群，生技股的國光生（4142）、台康生技（6589）、中天（4128）、高端疫苗（6547）及基亞（3176）等亮燈漲停；彼特幣概念的青雲（5386）及麗臺（2465）也持續強攻漲停板。

福邦投顧表示，台股較為強勢的三大族群有：1.原物料超級循環概念股，銅、金屬、散裝航運、塑化，這一塊的投資主軸應已確定；2.Driver IC 概念股，驅動 IC 供應更吃緊，傳聞今年第2季將擴大漲幅；德州大斷電受惠股。另外，車用鏡頭也有不錯。預期未來台股仍將維持類股快速輪動的方式，操作難度將進一步提高，要留意預先布局有時效果並不明顯。