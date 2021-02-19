DRAM報價漲外資升目標價 南亞科股價近期挑戰百元關卡

去年底以來全球記憶體市況加溫，今年以來DRAM現貨價更出現上漲，下游需求也轉趨熱絡，近日外資法人調升國內最大DRAM廠南亞科（2408）目標價至110元，激勵今（19）日南亞科股價走高，盤中高點來到95元，後市有機會挑戰百元關卡。

亞系外資出具最新記憶體投資報告，該外資看好南亞科後市營運展望，主要原因由於，市場上英特爾的新平台應用、手機逐間往5G市場轉移，再加上供應商庫存水位降低的回補效應來帶動市場需求，加上南亞科製程持續往高階產品發展的情況下，看好其未來的營運發展，因此給予 「買進」 的投資評等，並給予每股新台幣 110 元的目標價。

在市場供需面上，該外資指出，因為供應商庫存水位降低需要回補的需求，加上在新冠肺炎疫情下，消費及 IT 市場對於 DRAM 需求的回溫，從去年下半年開始一值延續至今都仍未停歇，而且未來還將持續延續下，預計南亞科今年的營收將年成長 23%，而營業利益年成長則由去年的14%，將成長達到27%的水準。

在近期DRAM報價由現貨價格上漲之後，也牽動合約價跟進上揚，使得市場研調機構看好今年全年記憶體市場表現，而南亞科也可望受惠市況較去年回升，再加上亞系外資報告看好其後市營運，今日南亞科股價在台股大盤指數下跌之下，盤中維持逆勢上漲，一度上漲逾4%，股價高點來到95元，後市有機會重新挑戰百元關卡。