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千金股多隨台股走弱 旭隼逆勢上漲再創歷史新高

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
旭隼董事長謝卓明 記者張義宮／攝影
旭隼董事長謝卓明 記者張義宮／攝影

台股今(19)日下跌，拖累多數千金股的表現，幸有股王大立光及不斷電系統大廠旭隼（6409）撐住紅盤，成為高價股的明燈，譜瑞-KY（4966）則是盤中一度翻黑再拉上紅盤，3檔千金股中，旭隼開高走高，一度衝上1,430元，再創歷史新高。

台股今日以16,376.91點開出，指數開低走低，一度下滑至16,211.25點，盤中大跌逾百點，千金股包括股后矽力-KY（6415）、信驊（5274）、祥碩（5269）、譜瑞-KY、亞德客-KY（1590）等都是下跌，僅大立光及旭隼走高，成為千金股亮點，旭隼更創下歷史新高價，表現突出，大立光（3008）漲勢也搶眼，同時帶動光學股的漲勢。

旭隼從公司成立以來業績穩定成長，累計去年前三季合併獲利17.41億元，每股純益20.06元，法人預估去年每股純益挑戰27元，今年則是有機會挑戰獲利3個股本。

旭隼今日以1,380元開出，一度拉升至1,430元，盤中漲幅3.28%，再創下歷史新高；大立光與旭隼今日撐住千金股的表現，但其他千金股表現是失色。

矽力-KY再跌落3,000元之下，早盤以3,025元開低，下跌10元，雖一度翻紅至3,095元，可惜不敵賣壓再翻黑失守3,000元關卡價，盤中跌幅2.63%。

亞德客-KY今日以1,045元開出，下跌5元，一度下滑至993元，跌破千元關卡，盤中跌幅2.38%，力守千元之上；譜瑞-KY以1,385元開出，上漲10元，一度拉升至1,395元，不過也曾翻黑下滑至1,360元，盤中漲幅0.36%。

旭隼 大立光

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