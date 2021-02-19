大立光領軍 光學三雄盤中連袂大漲

台股今(19)日大跌，多數千金股走弱，股王大立光（3008）成為高價股信心指標，股價開低走高，盤中翻紅且站上3,400元，盤中漲幅逾半根停板，大立光領軍下，光學股表現強勢，玉晶光（3406）、亞光（3019）連袂大漲。

千金股包括股后矽力-KY（6415）、信驊（5274）、祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）、亞德客-KY（1590）等都是下跌，僅大立光及旭隼（6409）走高，成為千金股亮點，旭隼更創下歷史新高價，表現突出，大立光漲勢也搶眼，同時帶動光學股的漲勢。

大立光1月營收46.07億元，月減6%，年增12%，為六個月來低點，主因進入傳統淡季，及半導體元件供應吃緊等因素影響，2月因農曆年工作天數減少，預估2月拉貨仍將是月減。

大立光執行長林恩平在1月的法說會時表示，1月拉貨動能較去年12月下滑，2月拉貨比元月少，3月還看不到。

法人認為，受惠於5G智慧手機換機潮將隨著新機上市逐漸顯現，光學鏡頭廠營運可望在今年重回成長軌道，預期大立光可望自今年第2季擺脫谷底，重新回到成長；外資自牛年開紅盤以來，連續兩個交易日買超大立光。

大立光今日以3,240元開出，下跌10元，之後在買盤拉升下翻紅，一度衝達3,445元，再站上3,400元關卡，盤中漲幅5.38%；大立光強漲，帶動光學股表現，亞光開高走高，以87.4元開出，一度拉升至92.8元，盤中漲幅8.42%。

玉晶光去年營收158.95億元，創下新高，年增31.95%；去年累計前三季稅後純益20.57億元，年增35%，每股純益18.47元；今年1月營收11.28 億元，創歷年同月新高，月減22.92%，年增14.95%，主因市場淡季的影響。

玉晶光持續在大陸福建廈門投資擴充，改善廈門廠設備及產能，預估今年總產能將增加20~25%，新產品在客戶端的認證進度正常；玉晶光今日以496.5元平盤開出，一度拉升至523元，盤中漲幅3.32%，重回500元之上。