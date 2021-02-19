日系外資首評喊買南亞科 目標價上看110元

日系外資預估今年第1季DRAM價格可望開始反彈，看好DRAM向上周期，首度將南亞科（2408）納入追蹤個股，給予買進評等，目標價上看110元；南亞科今(19)日以92元開高，一度衝達95元，盤中漲幅1.89%。

日系外資首評南亞科，認為將受惠於DRAM周期向上，且在轉進1Xnm製程、產品多元下，有助後續成長動能；在數據中心及庫存回補需求推升下，預估DRAM價格將從第1季開始反彈，且上半年市場需求持穩。

日系外資表示，在DRAM價格支撐下，預估南亞科今年營收可望年增23%，營業利益率可從去年14%提升，預估今年可增達27%，決定給予南亞科買進評等，目標價上看110元。

南亞科1月合併營收55.32億元，月增8.96%，年增22.93%，連續4個月走揚；總經理李培瑛日前在法說會表示，宅經濟需求將持續到上半年，預估今年上半年合約價將逐季上揚，在上半年DRAM市場供不應求下，預期供給缺口可能超過兩季以上。

南亞科今日以92元開出，一度拉升至95元，逼近前高96.9元，在台股大盤重挫逾180點之下，股價漲勢略受壓抑，盤中漲幅1.44%。